«Бирмингем Сити» объявил о продлении контракта с Реднаппом
Британский тренер Гарри Реднапп продолжит руководить клубом «Бирмингем Сити», который принял в апреле этого года, сменив на тренерском мостике Джанфранко Дзолу.
Английский специалист принял «Бирмингем» на 20-й позиции в чемпионате. По итогам сезона-2016/17 команда, выиграв два матча из трёх при Реднаппе, финишировала 19-й, сохранив прописку в Чемпионшипе. При этом детали договора с момента назначения Реднаппа не разглашались.
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