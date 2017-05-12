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12 мая 2017, 11:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бирмингем Сити» объявил о продлении контракта с Реднаппом

Британский тренер Гарри Реднапп продолжит руководить клубом «Бирмингем Сити», который принял в апреле этого года, сменив на тренерском мостике Джанфранко Дзолу.

Пресс-служба клуба сообщает, что 70-летний специалист продлил контракт. Договор рассчитан до конца сезона-2017/18.

Английский специалист принял «Бирмингем» на 20-й позиции в чемпионате. По итогам сезона-2016/17 команда, выиграв два матча из трёх при Реднаппе, финишировала 19-й, сохранив прописку в Чемпионшипе. При этом детали договора с момента назначения Реднаппа не разглашались.

Бирмингем Сити
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