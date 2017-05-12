«Бирмингем Сити» объявил о продлении контракта с Реднаппом

Пресс-служба клуба сообщает, что 70-летний специалист продлил контракт. Договор рассчитан до конца сезона-2017/18.

Английский специалист принял «Бирмингем» на 20-й позиции в чемпионате. По итогам сезона-2016/17 команда, выиграв два матча из трёх при Реднаппе, финишировала 19-й, сохранив прописку в Чемпионшипе. При этом детали договора с момента назначения Реднаппа не разглашались.