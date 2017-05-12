Куат и Фонсека получили по три матча дисквалификации

Повестка дня:

1. Рассмотрение рапортов инспекторов по организации и проведению матчей.

2. Рассмотрение рапортов инспекторов матчей по несоблюдению командами требований Технического регламента.



Кубок РК 1\4 финала



«Кайрат» — «Иртыш»



— В соответствии со ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Кайрат» И. Куат на три матча в играх на Кубок РК — за агрессивное поведение (удар соперника после остановки игры). Сроком начала дисквалификации И. Куат определить 11 мая 2017 года.

— В соответствии со ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Иртыш» Карлоса Фонсека на три матча в играх на Кубок РК — за агрессивное поведение (удар соперника после остановки игры). Сроком начала дисквалификации Карлоса Фонсека определить 11 мая 2017 года.



«Атырау» — «Актобе»



— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Атырау» санкцию в виде «штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 5 игроками предупреждений).



Премьер-Лига



X тур



«Иртыш» — «Ордабасы»



— В соответствии со ст.136 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Иртыш» санкцию в виде «штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) тенге» — за скандирование болельщиками команды после окончания матча нецензурных выражений в адрес официальных лиц матча.



«Акжайык» — «Тобол»



— В соответствии со ст.114 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Акжайык» санкцию в виде «штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге» — за невыполнение требований, предъявляемых к матчу до его проведения (замена место проведения матча без дополнительного уведомления соперника).



XI тур



«Кайсар» — «Актобе»



— В соответствии со ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Актобе» Папа Гуйе на три матча — за агрессивное поведение (удар соперника во время игры). Сроком начала дисквалификации Папа Гуйе определить 07 мая 2017 года.



Первая лига

IV тур



«Махтаарал» — «Каспий»



— В соответствии со ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Каспий» П. Пурышкина на три матча — за грубую игру, выраженную в агрессивной атаке соперника без возможности сыграть в мяч. Сроком начала дисквалификации П. Пурышкина определить 08 мая 2017 года.



Вторая лига

V тур



«Тобол» (мол.) — «Алтай»



— В соответствии со ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Тобол мол.» А. Берикова на три матча — за агрессивное поведение (удар соперника после остановки игры). Сроком начала дисквалификации А. Берикова определить 06 мая 2017 года.

— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Алтай» Н. Кунова на пять матчей — за нецензурные выражения, допущенные игроком в адрес соперника после остановки игры. Сроком начала дисквалификации Н. Кунова определить 06 мая 2017 года.



Первенство среди молодежных команд,

Футбольных центров и Академий



Команды не старше 1999 г. р.



«Тобол» — «Окжетпес»



— В соответствии с пунктом 4 ст. 15 ДР ФФК дисквалифицировать тренера футбольного клуба «Окжетпес» А. Карапетян на один матч и согласно ст. 130 ДР ФФК применить в отношении него санкцию в виде «штрафа в размере 30.000 (тридцать тысяч) тенге» — за умышленное вмешательство официального лица клуба в ход матча. Сроком начала дисквалификации А. Карапетян определить 18 апреля 2017 года.



«Кайсар» — «Каспий»



— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Каспий» санкцию в виде «штрафа в размере 30.000 (тридцать тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 5 игроками предупреждений).



«Ордабасы» — «Кайрат»



— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Кайрат» санкцию в виде «штрафа в размере 30.000 (тридцать тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 6 игроками предупреждений).



«Тараз» — «Жетысу»



— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Жетысу» санкцию в виде «штрафа в размере 30.000 (тридцать тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (удаление 2 игроков команды).



Команды не старше 2001 г. р.



«Каспий» — «Кайсар»



— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Кайсар» Б. Айтжан на семь матчей — за нецензурные выражения, допущенные игроком в адрес официального лица матча. Сроком начала дисквалификации Б. Айтжан определить 22 апреля 2017 года.



«Акжайык» — «Тараз»



— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Акжайык» Р. Амангалиева на пять матчей — за нецензурные выражения, допущенные игроком в адрес соперника. Сроком начала дисквалификации Р. Амангалиева определить 18 апреля 2017 года.



«О?т?стік» — «Ордабасы»



— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Ордабасы» санкцию в виде «штрафа в размере 30.000 (тридцать тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 5 игроками предупреждений).



Команды не старше 2002 г. р.



«Жетысу» — «Тараз»



— В соответствии с пунктом 4 ст. 15 ДР ФФК дисквалифицировать тренера футбольного клуба «Тараз» Б. Хайтмуратова на один матч и согласно ст. 130 ДР ФФК применить в отношении него санкцию в виде «штрафа в размере 30.000 (тридцать тысяч) тенге» — за умышленное вмешательство официального лица клуба в ход матча. Сроком начала дисквалификации Б. Хайтмуратова определить 20 апреля 2017 года.



По второму вопросу:

— За невыполнение требований пункта 4.7 Технического регламента проведения матчей Чемпионата и Кубка РК по футболу сезона 2017 года (размещение рекламных конструкций и баннеров) во время проведения матчей X тура Чемпионата применить к футбольным клубам «Актобе» и «Атырау» санкцию — замечание.