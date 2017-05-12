Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29717891/
12 мая 2017, 11:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Куат и Фонсека получили по три матча дисквалификации

На состоявшемся 12 мая заседании Контрольно-дисциплинарного комитета ФФК приняты следующие решения.

На состоявшемся 12 мая заседании <nobr>Контрольно-дисциплинарного</nobr> комитета <span class=error>ФФК</span> приняты следующие решения. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Повестка дня:
1. Рассмотрение рапортов инспекторов по организации и проведению матчей.
2. Рассмотрение рапортов инспекторов матчей по несоблюдению командами требований Технического регламента.

Кубок РК 1\4 финала

«Кайрат» — «Иртыш»

— В соответствии со ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Кайрат» И. Куат на три матча в играх на Кубок РК — за агрессивное поведение (удар соперника после остановки игры). Сроком начала дисквалификации И. Куат определить 11 мая 2017 года.
— В соответствии со ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Иртыш» Карлоса Фонсека на три матча в играх на Кубок РК — за агрессивное поведение (удар соперника после остановки игры). Сроком начала дисквалификации Карлоса Фонсека определить 11 мая 2017 года.

«Атырау» — «Актобе»

— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Атырау» санкцию в виде «штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 5 игроками предупреждений).

Премьер-Лига

X тур

«Иртыш» — «Ордабасы»

— В соответствии со ст.136 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Иртыш» санкцию в виде «штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) тенге» — за скандирование болельщиками команды после окончания матча нецензурных выражений в адрес официальных лиц матча.

«Акжайык» — «Тобол»

— В соответствии со ст.114 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Акжайык» санкцию в виде «штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге» — за невыполнение требований, предъявляемых к матчу до его проведения (замена место проведения матча без дополнительного уведомления соперника).

XI тур

«Кайсар» — «Актобе»

— В соответствии со ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Актобе» Папа Гуйе на три матча — за агрессивное поведение (удар соперника во время игры). Сроком начала дисквалификации Папа Гуйе определить 07 мая 2017 года.

Первая лига
IV тур

«Махтаарал» — «Каспий»

— В соответствии со ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Каспий» П. Пурышкина на три матча — за грубую игру, выраженную в агрессивной атаке соперника без возможности сыграть в мяч. Сроком начала дисквалификации П. Пурышкина определить 08 мая 2017 года.

Вторая лига
V тур

«Тобол» (мол.) — «Алтай»

— В соответствии со ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Тобол мол.» А. Берикова на три матча — за агрессивное поведение (удар соперника после остановки игры). Сроком начала дисквалификации А. Берикова определить 06 мая 2017 года.
— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Алтай» Н. Кунова на пять матчей — за нецензурные выражения, допущенные игроком в адрес соперника после остановки игры. Сроком начала дисквалификации Н. Кунова определить 06 мая 2017 года.

Первенство среди молодежных команд,
Футбольных центров и Академий

Команды не старше 1999 г. р.

«Тобол» — «Окжетпес»

— В соответствии с пунктом 4 ст. 15 ДР ФФК дисквалифицировать тренера футбольного клуба «Окжетпес» А. Карапетян на один матч и согласно ст. 130 ДР ФФК применить в отношении него санкцию в виде «штрафа в размере 30.000 (тридцать тысяч) тенге» — за умышленное вмешательство официального лица клуба в ход матча. Сроком начала дисквалификации А. Карапетян определить 18 апреля 2017 года.

«Кайсар» — «Каспий»

— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Каспий» санкцию в виде «штрафа в размере 30.000 (тридцать тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 5 игроками предупреждений).

«Ордабасы» — «Кайрат»

— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Кайрат» санкцию в виде «штрафа в размере 30.000 (тридцать тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 6 игроками предупреждений).

«Тараз» — «Жетысу»

— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Жетысу» санкцию в виде «штрафа в размере 30.000 (тридцать тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (удаление 2 игроков команды).

Команды не старше 2001 г. р.

«Каспий» — «Кайсар»

— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Кайсар» Б. Айтжан на семь матчей — за нецензурные выражения, допущенные игроком в адрес официального лица матча. Сроком начала дисквалификации Б. Айтжан определить 22 апреля 2017 года.

«Акжайык» — «Тараз»

— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Акжайык» Р. Амангалиева на пять матчей — за нецензурные выражения, допущенные игроком в адрес соперника. Сроком начала дисквалификации Р. Амангалиева определить 18 апреля 2017 года.

«О?т?стік» — «Ордабасы»

— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Ордабасы» санкцию в виде «штрафа в размере 30.000 (тридцать тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 5 игроками предупреждений).

Команды не старше 2002 г. р.

«Жетысу» — «Тараз»

— В соответствии с пунктом 4 ст. 15 ДР ФФК дисквалифицировать тренера футбольного клуба «Тараз» Б. Хайтмуратова на один матч и согласно ст. 130 ДР ФФК применить в отношении него санкцию в виде «штрафа в размере 30.000 (тридцать тысяч) тенге» — за умышленное вмешательство официального лица клуба в ход матча. Сроком начала дисквалификации Б. Хайтмуратова определить 20 апреля 2017 года.

По второму вопросу:
— За невыполнение требований пункта 4.7 Технического регламента проведения матчей Чемпионата и Кубка РК по футболу сезона 2017 года (размещение рекламных конструкций и баннеров) во время проведения матчей X тура Чемпионата применить к футбольным клубам «Актобе» и «Атырау» санкцию — замечание.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
11 мая

«Он абсолютный зверь, легенда». Британский боксер рассказал о тренировках с Головкиным

Болельщики охарактеризовали Головкина одним прилагательным

Малиньяджи рассказал, каким видит бой Головкин - Альварес