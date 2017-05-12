Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29717407/
12 мая 2017, 11:25 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Изменены даты матчей Премьер-Лиги с участием команд-участниц Кубка Казахстана

В связи с продолжением участия в Кубке страны четырех клубов, изменены даты проведения некоторых матчей в Чемпионате Казахстана.

В связи с продолжением участия в Кубке страны четырех клубов изменены даты проведения некоторых матчей в Чемпионате Казахстана. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встречи XIV тура «Атырау» — «Акжайык», «Окжетпес» — «Ордабасы», «Кайсар» — «Кайрат», а также игра IV тура «Астана» — «Шахтер» пройдут 28 мая 2017 г.

Матчи XIV тура «Шахтер» — «Атырау», «Кайсар» — «Ордабасы», «Кайрат» — «Тобол» состоятся 17 июня 2017 г.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
11 мая

«Он абсолютный зверь, легенда». Британский боксер рассказал о тренировках с Головкиным

Болельщики охарактеризовали Головкина одним прилагательным

Малиньяджи рассказал, каким видит бой Головкин - Альварес