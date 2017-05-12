Изменены даты матчей Премьер-Лиги с участием команд-участниц Кубка Казахстана
В связи с продолжением участия в Кубке страны четырех клубов, изменены даты проведения некоторых матчей в Чемпионате Казахстана.
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Встречи XIV тура «Атырау» — «Акжайык», «Окжетпес» — «Ордабасы», «Кайсар» — «Кайрат», а также игра IV тура «Астана» — «Шахтер» пройдут 28 мая 2017 г.
Матчи XIV тура «Шахтер» — «Атырау», «Кайсар» — «Ордабасы», «Кайрат» — «Тобол» состоятся 17 июня 2017 г.
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