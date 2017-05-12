Экс-игрок ЦСКА Хонда может продолжить карьеру в «Леванте»

Контракт 31-летнего футболиста истекает грядущим летом и продлён, скорее всего, не будет.

Японского хавбека сватали в MLS, но Хонда может задержаться в Европе. Super Deporte сообщает, что «Леванте», который по итогам сезона-2016/17 выиграл Сегунду и вернулся в испанскую Примеру, летом поборется за игрока.

В нынешнем сезоне Кейсуке Хонда принял участие всего в 6 матчах итальянской Серии А за «Милан», проведя на поле 98 минут. Лишь один раз японец начинал встречу в основном составе.