Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29717180/
12 мая 2017, 11:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-игрок ЦСКА Хонда может продолжить карьеру в «Леванте»

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда, известный в России по выступлению за ЦСКА, попал в сферу интересов «Леванте».

Контракт 31-летнего футболиста истекает грядущим летом и продлён, скорее всего, не будет.

Японского хавбека сватали в MLS, но Хонда может задержаться в Европе. Super Deporte сообщает, что «Леванте», который по итогам сезона-2016/17 выиграл Сегунду и вернулся в испанскую Примеру, летом поборется за игрока.

В нынешнем сезоне Кейсуке Хонда принял участие всего в 6 матчах итальянской Серии А за «Милан», проведя на поле 98 минут. Лишь один раз японец начинал встречу в основном составе.

Леванте
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото