«Барселона» нацелилась на защитника «Вольфсбурга» Родригеса

Ранее сообщалось, что швейцарский футболист собирается перейти в «Милан» и «волки» уже практически согласовали условия перехода с итальянским грандом. Сумма трансферной сделки должна составить € 18 млн. Тем не менее в каталонском клубе считают, что у них есть шанс перехватить игрока у россонери: козырная карта «Барселоны» в том, что она гарантирует Родригесу участие в Лиге чемпионов, тогда как «Милан» этого сделать по итогам текущего сезона не может. Кроме того, немаловажно и то, что Родригес всегда мечтал играть за сине-гранатовых.