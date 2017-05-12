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12 мая 2017, 11:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» нацелилась на защитника «Вольфсбурга» Родригеса

Руководство «Барселоны» проявляет интерес к защитнику «Вольфсбурга» Рикардо Родригесу, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что швейцарский футболист собирается перейти в «Милан» и «волки» уже практически согласовали условия перехода с итальянским грандом. Сумма трансферной сделки должна составить € 18 млн. Тем не менее в каталонском клубе считают, что у них есть шанс перехватить игрока у россонери: козырная карта «Барселоны» в том, что она гарантирует Родригесу участие в Лиге чемпионов, тогда как «Милан» этого сделать по итогам текущего сезона не может. Кроме того, немаловажно и то, что Родригес всегда мечтал играть за сине-гранатовых.

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