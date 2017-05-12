Неймар: Если Унсуэ останется в «Барселоне», я покину клуб

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Бразилец был настолько рассержен словами Унсуэ, что даже пригрозил сменой клубной прописки.

«Если Унсуэ останется в “Барселоне”, я покину клуб», — приводит слова Неймара Mundo Deportivo.

Правда, в каталонском клубе надеются, что всё осталось в прошлом и гнев Неймара уже прошёл.

Ранее сообщалось, что Унсуэ на одной из тренировок сине-гранатовых сделал замечание Неймару, призвав больше концентрироваться на работе. При этом он напомнил ему о бывшем полузащитнике команды Роналдиньо.