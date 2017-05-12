Неймар: Если Унсуэ останется в «Барселоне», я покину клуб
Нападающий «Барселоны» Неймар после словесной перепалки с Хуаном Карлосом Унсуэ, помощником главного тренера Луиса Энрике, пребывал в очень возбуждённом состоянии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Бразилец был настолько рассержен словами Унсуэ, что даже пригрозил сменой клубной прописки.
«Если Унсуэ останется в “Барселоне”, я покину клуб», — приводит слова Неймара Mundo Deportivo.
Правда, в каталонском клубе надеются, что всё осталось в прошлом и гнев Неймара уже прошёл.
Ранее сообщалось, что Унсуэ на одной из тренировок
Согласно информации испанских СМИ, Унсуэ вместе с главным тренером «Атлетика» Эрнесто Вальверде является одним из главных кандидатов на пост наставника
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter