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12 мая 2017, 10:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Неймар: Если Унсуэ останется в «Барселоне», я покину клуб

Нападающий «Барселоны» Неймар после словесной перепалки с Хуаном Карлосом Унсуэ, помощником главного тренера Луиса Энрике, пребывал в очень возбуждённом состоянии.

Нападающий Барселоны <span class=error>Неймар</span> после словесной перепалки с Хуаном <span class=error>Карлосом</span> <span class=error>Унсуэ</span> помощником главного тренера <span class=error>Луиса</span> <span class=error>Энрике</span> пребывал в очень возбуждённом состоянии. Увеличить
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Бразилец был настолько рассержен словами Унсуэ, что даже пригрозил сменой клубной прописки.

«Если Унсуэ останется в “Барселоне”, я покину клуб», — приводит слова Неймара Mundo Deportivo.

Правда, в каталонском клубе надеются, что всё осталось в прошлом и гнев Неймара уже прошёл.

Ранее сообщалось, что Унсуэ на одной из тренировок сине-гранатовых сделал замечание Неймару, призвав больше концентрироваться на работе. При этом он напомнил ему о бывшем полузащитнике команды Роналдиньо.

Согласно информации испанских СМИ, Унсуэ вместе с главным тренером «Атлетика» Эрнесто Вальверде является одним из главных кандидатов на пост наставника сине-гранатовых в следующем сезоне.

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