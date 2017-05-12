Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29716280/
12 мая 2017, 10:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Футболист «Волыни» обвиняется в причастности к падению девушки с 9-го этажа

Защитник «Волыни» Дмитрий Задерецкий обвиняется в причастности к падению с девятого этажа 26-летней Ирины Савчук, сообщает УНН.

Защитник <span class=error>Волыни</span> Дмитрий Задерецкий обвиняется в причастности к падению с девятого этажа 26-летней Ирины <span class=error>Савчук</span> сообщает <span class=error>УНН</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Родные травмированной девушки утверждают, что именно игрок выбросил её из окна.

Инцидент произошёл в Луцке 7 мая. Девушка находится в критическом состоянии в реанимации с многочисленными переломами. Полиция открыла уголовное дело и проверяет причастность хавбека «Волыни» к этому случаю.

«Есть три версии — то, что её сбросили с 9-го этажа, вторая — девушка упала по неосторожности, третья — это была попытка самоубийства. Футболист в показаниях объяснил, что не смог задержать девушку, а в полицию не сообщил, потому что находился в состоянии аффекта. Мы получили видео с камер наблюдения и сверяем данные с показателями свидетелей», — сообщили в полиции.

Родственники потерпевшей заявляют, что у Задерецкого были проблемы с алкоголем. По их версии, игрок отдыхал с девушкой в одной компании, и между ними произошла ссора, после которой футболист выбросил девушку из окна. Сам Задерецкий не комментирует инцидент. В текущем сезоне УПЛ 22-летний хавбек провел 25 матчей.

Волынь
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото