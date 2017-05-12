Футболист «Волыни» обвиняется в причастности к падению девушки с 9-го этажа

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Родные травмированной девушки утверждают, что именно игрок выбросил её из окна.

Инцидент произошёл в Луцке 7 мая. Девушка находится в критическом состоянии в реанимации с многочисленными переломами. Полиция открыла уголовное дело и проверяет причастность хавбека «Волыни» к этому случаю.

«Есть три версии — то, что её сбросили с 9-го этажа, вторая — девушка упала по неосторожности, третья — это была попытка самоубийства. Футболист в показаниях объяснил, что не смог задержать девушку, а в полицию не сообщил, потому что находился в состоянии аффекта. Мы получили видео с камер наблюдения и сверяем данные с показателями свидетелей», — сообщили в полиции.

Родственники потерпевшей заявляют, что у Задерецкого были проблемы с алкоголем. По их версии, игрок отдыхал с девушкой в одной компании, и между ними произошла ссора, после которой футболист выбросил девушку из окна. Сам Задерецкий не комментирует инцидент. В текущем сезоне УПЛ 22-летний хавбек провел 25 матчей.