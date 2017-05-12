Швайнштайгера в МЮ могли на 2 недели лишить зарплаты за критику Моуринью
В контракте бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бастиана Швайнштайгера был прописан пункт, не позволявший ему негативно высказываться в адрес главного тренера Жозе Моуринью.
Об этом пишет Mirror со ссылкой на книгу The Dirty Business.
Согласно информации источника, если бы Швайнштайгер позволил себе раскритиковать главного тренера, то лишился бы зарплаты на две недели. Отметим, что в год 32-летний полузащитник зарабатывал £ 7,5 млн.
Несмотря на отсутствие стабильной игровой практики, Бастиан Швайнштайгер никогда не жаловался на Моуринью. За два неполных сезона немец принял участие в 35 матчах.
В конце марта Бастиан Швайнштайгер перешёл в «Чикаго Файр».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter