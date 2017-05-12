Тер Штеген продлит контракт с «Барселоной» до 2022 года

Согласно информации источника, немецкий футболист продлит соглашение с каталонским клубом до 30 июня 2022 года. Ожидается, что официально о пролонгации соглашения с тер Штегеном «Барселона» сообщит в ближайшие дни.

Тер Штеген пополнил ряды испанского гранда перед стартом сезона-2014/15, а до этого защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии». Пребывание игрока в стане сине-гранатовых не всегда было безоблачным, поскольку он почти не играл в чемпионате Испании. На поле в матчах Примеры выходил Клаудио Браво, и тер Штеген неоднократно говорил, что может рассмотреть вопрос смены клубной прописки. Однако Браво перед стартом текущего сезона перешёл в «Манчестер Сити», и вопрос ухода тер Штегена из «Барселоны» отпал.

Действующий контракт игрока в силе до лета 2019 года.