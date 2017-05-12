Тер Штеген продлит контракт с «Барселоной» до 2022 года
Голкипер «Барселоны»
Марк-Андре тер Штеген достиг соглашения с клубом относительно продления своего контракта, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, немецкий футболист продлит соглашение с каталонским клубом до 30 июня 2022 года. Ожидается, что официально о пролонгации соглашения с тер Штегеном «Барселона» сообщит в ближайшие дни.
Тер Штеген пополнил ряды испанского гранда перед стартом сезона-2014/15, а до этого защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии». Пребывание игрока в стане
Действующий контракт игрока в силе до лета 2019 года.
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