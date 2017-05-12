Тевес получит € 1,8 млн, если «Шанхай Шэньхуа» выиграет Лигу чемпионов АФК

Согласно сведениям издания, зарплата игрока составляет € 752 425 в неделю. Он получает бонусные € 934 284 в том случае, если сыграет в 70% матчей команды, € 1,8 млн — если клуб выиграет Лигу чемпионов АФК, € 934 284 — в случае победы в чемпионате, € 462 тыс. — после завоевания кубка.

Кроме того, если Тевес станет лучшим бомбардиром лиги, то получит дополнительно € 462 тыс.

Карлос Тевес перешёл из «Боки Хуниорс» в «Шанхай Шэньхуа» в 2017 году за € 10,5 млн. Нападающий провёл 16 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач.