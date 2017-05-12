«Ливерпуль» платил Балотелли бонусные £ 1 млн в год, если тот избегал 3 удалений

По одному из условий соглашения футболист получал £ 1 млн (около € 1,2 млн) в случае, если избежит трёх удалений в течение сезона.

«Если в течение сезона игрок не был удалён с поля три или более раз за агрессивное поведение, плевки, нецензурные или оскорбительные выражения и/или жесты, тогда 30 июня ему выплачивается бонус в размере £ 1 млн», — приводит Daily Mail цитату из книги.

Балотелли перешёл в «Ливерпуль» из «Милана» в 2014 году за € 20 млн (около € 23 млн). Всего за английский клуб форвард сыграл 28 матчей, в которых забил 4 мяча, получил 7 жёлтых карточек и ни одного удаления.