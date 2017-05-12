Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29715243/
12 мая 2017, 8:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ливерпуль» платил Балотелли бонусные £ 1 млн в год, если тот избегал 3 удалений

В книге Football Leaks: The Dirty Business of Football, изданной на прошлой неделе, была опубликована информация о контракте Марио Балотелли в годы его выступлений за «Ливерпуль».

По одному из условий соглашения футболист получал £ 1 млн (около € 1,2 млн) в случае, если избежит трёх удалений в течение сезона.

«Если в течение сезона игрок не был удалён с поля три или более раз за агрессивное поведение, плевки, нецензурные или оскорбительные выражения и/или жесты, тогда 30 июня ему выплачивается бонус в размере £ 1 млн», — приводит Daily Mail цитату из книги.

Балотелли перешёл в «Ливерпуль» из «Милана» в 2014 году за € 20 млн (около € 23 млн). Всего за английский клуб форвард сыграл 28 матчей, в которых забил 4 мяча, получил 7 жёлтых карточек и ни одного удаления.

Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Ливерпуль» вышел на китайский рынок с бюджетной версией клубной футболки

«Ливерпуль» вышел на китайский рынок с бюджетной версией клубной футболки

ЛОНДОН, 10 мая. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» решил увеличить доходы на быстрорастущем китайском рынке спортивных товаров. К 125-летию со основания команды, которое будет отмечаться в 2018 году, в КНР запустили «экономичную» версию клубной футболки, сообщает газета Financial Times.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото