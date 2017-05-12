Президента «Малаги» оштрафовали на € 3,5 тыс. за оскорбления в адрес «Барселоны»
Государственная комиссия Испании по борьбе с насилием, расизмом и ксенофобией оштрафовала президента «Малаги» Абдулла бин Нассер
Аль-Тани на € 3,5 тыс. за оскорбления в адрес «Барселоны», сообщает Marca.
Ранее поклонник каталонской команды попросил
«Мои слова были адресованы каталонской прессе, которая писала, что Мичел сдаст игру “Реалу”. Это неприемлемо, мы не сдаём матчи. Я требуют от прессы извинений», — цитирует
Мигел Мичель, возглавляющий «Малагу», в прошлом выступал за «Реал».
По итогам 36 туров Примеры «Барселона» с 84 очками возглавляет турнирную таблицу. У «Реала» столько же очков и 2-е место, причём ещё и игра в запасе.
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