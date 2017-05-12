Президента «Малаги» оштрафовали на € 3,5 тыс. за оскорбления в адрес «Барселоны»

Ранее поклонник каталонской команды попросил Аль-Тани в «Твиттере» победить мадридский «Реал» в последнем туре Примеры, чтобы титул чемпиона Испании достался сине-гранатовым. Аль-Тани ответил, высказавшись на арабском языке: «С помощью бога мы побьём “Реал” камнями. Но отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате после вранья о Мичеле». Позже руководство «Барселоны» выступило с официальным заявлением по поводу слов Аль-Тани. Сине-гранатовые сообщили, что подадут жалобу в соответствующие инстанции.

«Мои слова были адресованы каталонской прессе, которая писала, что Мичел сдаст игру “Реалу”. Это неприемлемо, мы не сдаём матчи. Я требуют от прессы извинений», — цитирует Аль-Тани Marca.

Мигел Мичель, возглавляющий «Малагу», в прошлом выступал за «Реал».

По итогам 36 туров Примеры «Барселона» с 84 очками возглавляет турнирную таблицу. У «Реала» столько же очков и 2-е место, причём ещё и игра в запасе.