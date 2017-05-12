ФК «Брондбю» заплатит штраф $17 тысяч за бросание фанатами мертвых крыс на поле
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Датский футбольный клуб «Брондбю», фанаты которого выкинули на поле несколько мертвых крыс во время домашнего матча чемпионата страны с «Копенгагеном», оштрафован на 150 тысяч датских крон (около $17 тысяч). Об этом сообщает
пресс-служба Федерации футбола Дании.
Инцидент произошел 17 апреля за пять минут до конца встречи. Когда футболисты «Копенгагена» хотели разыграть угловой, болельщики кинули в их сторону несколько крыс. Лидирующий в чемпионате «Копенгаген» победил в матче со счетом 1:0.
«Контрольно-дисциплинарный комитет разобрал инциденты, возникшие во время матча 17 апреля, в котором встречались “Брондбю” и “Копенгаген”. На основании доклада делегата матча был присужден штраф “Брондбю” за поведение болельщиков, бросавших на поле мертвых крыс и использовавших пиротехнику. В свою очередь, “Копенгаген” обязан заплатить штраф в 75 тысяч крон (около $8 тысяч) за поведение своих фанатов, использовавших пиротехнику», — говорится в сообщении.
За шесть туров до конца текущего розыгрыша чемпионата Дании «Копенгаген» занимает первое место (78 очков), «Брондбю» — второе (62).
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