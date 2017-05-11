Футболисты «Городеи» и могилевского «Днепра» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Городеи» и могилевского «Днепра» сыграли вничью в последнем матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Могилевчане удачно начали сегодняшний гостевой поединок, и на 15-й минуте Антон Шрамченко поразил ворота Владислава Василючека. Во втором тайме хозяева сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед — на 60-й минуте равновесие восстановил Андрей Воронков, через 5 минут защитник «Днепра» Богдан Рудюк забил гол в свои ворота. Пропустив два гола подряд, могилевчане не стушевались, и на 85-й минуте игры Мурат Хотов установил окончательный результат встречи — 2:2.
Результаты остальных матчей 7-го тура:
БАТЭ (Борисов) — «Ислочь» (Минский район) — 2:0,
«Гомель» — «Витебск» — 0:1,
«Динамо» (Брест) — «Слуцк» — 0:0,
«Минск» — «Динамо» (Минск) — 0:2,
«Шахтер» (Солигорск) — «Славия» (Мозырь) — 1:0,
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Крумкачы» (Минск) — 3:0,
«Неман» (Гродно) — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:1.
Лидирует БАТЭ — 17 очков, на один балл меньше у «Шахтера», 15 очков у минского «Динамо», футболисты «Слуцка» и «Торпедо-БелАЗа» набрали по 14 зачетных баллов.
В следующем туре встречаются:
14 мая.
«Слуцк» — БАТЭ,
«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Брест),
«Витебск» — «Минск»;.
15 мая.
«Ислочь» — «Шахтер»,
«Днепр» — «Гомель»,
«Нафтан» — «Городея»,
«Торпедо-БелАЗ» — «Неман»;.
16 мая.
«Крумкачы» — «Славия».