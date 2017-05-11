Месси был сильно недоволен, узнав о списке главных претендентов на «Золотой мяч»

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По версии журнала France Football, который вручает награду, фаворитом является форвард «Реала» Криштиану Роналду, а его основные конкуренты — Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («Монако») и Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).

Месси считает, что у него были бы все шансы получить «Золотой мяч» по итогам 2017 года, если бы не тактические ошибки Луиса Энрике и слабая игра таких футболистов, как Жереми Матьё, Андре Гомеш, Лука Динь, Алейкс Видаль и Пако Алькасер.