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11 мая 2017, 22:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Месси был сильно недоволен, узнав о списке главных претендентов на «Золотой мяч»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси был сильно недоволен из-за того, что его имени не оказалось в списке основных претендентов на «Золотой мяч», утверждает Don Balon.

Нападающий Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> был сильно недоволен <nobr>из-за </nobr>того что его имени не оказалось в списке основных претендентов на Золотой мяч утверждает Don Balon. Увеличить
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По версии журнала France Football, который вручает награду, фаворитом является форвард «Реала» Криштиану Роналду, а его основные конкуренты — Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («Монако») и Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).

Месси считает, что у него были бы все шансы получить «Золотой мяч» по итогам 2017 года, если бы не тактические ошибки Луиса Энрике и слабая игра таких футболистов, как Жереми Матьё, Андре Гомеш, Лука Динь, Алейкс Видаль и Пако Алькасер.

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