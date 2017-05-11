Утверждены сроки летнего трансферного окна КПЛ-2017

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Это произошло на Исполкоме ФФК. Так, было решено, что летнее трансферное окно откроется 13 июня 2017 года и продлится до 10 июля 2017 года.

Напомним, зимнее трансферное окно закрылось 3 апреля.