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11 мая 2017, 21:51 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Утверждены сроки летнего трансферного окна КПЛ-2017

Утверждены сроки второго регистрационного трансферного периода сезона 2017 года, сообщается на сайте Федерации футбола Казахстана.

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Это произошло на Исполкоме ФФК. Так, было решено, что летнее трансферное окно откроется 13 июня 2017 года и продлится до 10 июля 2017 года.

Напомним, зимнее трансферное окно закрылось 3 апреля.

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