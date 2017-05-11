Сильвио Берлускони: Продал «Милан» китайцам, потому что не доверяю итальянским бизнесменам

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— Многие закрывают свой бизнес, продают его иностранцам, — цитирует Football Italia Берлускони. — Среди итальянцев больше нет заслуживающих доверия бизнесменов. Нефтяные деньги сильно изменили футбол.

Но я остаюсь самым большим фанатом «Милана» и очень скучаю по нему.