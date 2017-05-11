Сильвио Берлускони: Продал «Милан» китайцам, потому что не доверяю итальянским бизнесменам
Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони подчеркнул, что принял решение продать клуб китайским инвесторам, потому что не нашел достойных кандидатов в Италии. Берлускони владел «Миланом» с 1986 года, а сделка по передаче китайцам была завершена 13 апреля этого года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Многие закрывают свой бизнес, продают его иностранцам, — цитирует Football Italia Берлускони. — Среди итальянцев больше нет заслуживающих доверия бизнесменов. Нефтяные деньги сильно изменили футбол.
Но я остаюсь самым большим фанатом «Милана» и очень скучаю по нему.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter