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11 мая 2017, 20:39 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Сильвио Берлускони: Продал «Милан» китайцам, потому что не доверяю итальянским бизнесменам

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони подчеркнул, что принял решение продать клуб китайским инвесторам, потому что не нашел достойных кандидатов в Италии. Берлускони владел «Миланом» с 1986 года, а сделка по передаче китайцам была завершена 13 апреля этого года.

Бывший владелец Милана <span class=error>Сильвио</span> Берлускони подчеркнул что принял решение продать клуб китайским инвесторам потому что не нашел достойных кандидатов в Италии. Увеличить
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— Многие закрывают свой бизнес, продают его иностранцам, — цитирует Football Italia Берлускони. — Среди итальянцев больше нет заслуживающих доверия бизнесменов. Нефтяные деньги сильно изменили футбол.

Но я остаюсь самым большим фанатом «Милана» и очень скучаю по нему.

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