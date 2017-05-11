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11 мая 2017, 20:42 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» обыграл футболистов «Славии» в матче чемпионата Беларуси

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» победили мозырскую «Славию» в матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Солигорске прошла с преимуществом хозяев и они добились победы со счетом 1:0. Увеличить
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Встреча в Солигорске прошла с преимуществом хозяев, и они добились победы со счетом 1:0. Победный гол на 41-й минуте игры забил Денис Лаптев. После этой виктории «Шахтер» набрал 16 очков и всего на балл отстает от лидера — борисовского БАТЭ, который накануне взял верх над «Ислочью» — 2:0.

Позже завершатся еще 3 матча этого тура: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Крумкачы» (Минск), «Неман» (Гродно) — «Нафтан» (Новополоцк), «Городея» — «Днепр» (Могилев).

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