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11 мая 2017, 20:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Леванте» интересуется бывшим полузащитником ЦСКА Хондой

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда, известный в России по выступлению за ЦСКА, может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Super Deporte, интерес к японскому хавбеку, которому в июне исполнится 31 год, проявляет «Леванте».

Контракт Хонды с итальянским клубом истекает грядущим летом. Ещё одним вариантом продолжения карьеры хавбека называется MLS.

В нынешнем сезоне Хонда провёл за «Милан» всего семь матчей, отыграв в общей сложности 98 минут.

«Леванте» покинул элитный дивизион чемпионата Испании по итогам сезона-2015/16, однако смог добиться повышения в классе уже в своём первом же сезоне в Сегунде.

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