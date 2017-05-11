«Леванте» интересуется бывшим полузащитником ЦСКА Хондой

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Super Deporte, интерес к японскому хавбеку, которому в июне исполнится 31 год, проявляет «Леванте».

Контракт Хонды с итальянским клубом истекает грядущим летом. Ещё одним вариантом продолжения карьеры хавбека называется MLS.

В нынешнем сезоне Хонда провёл за «Милан» всего семь матчей, отыграв в общей сложности 98 минут.

«Леванте» покинул элитный дивизион чемпионата Испании по итогам сезона-2015/16, однако смог добиться повышения в классе уже в своём первом же сезоне в Сегунде.