Конте не намерен уходить из «Челси»
Итальянский специалист Антонио Конте заявил о намерении продолжать работу на посту главного тренера «Челси» на фоне слухов об интересе к нему со стороны «Интера».
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«У меня есть контракт с «Челси» ещё на два года. Логично, что, когда начинаешь работать в новом клубе, будет желание продолжать работать и улучшать свою работу на протяжении многих лет.
Конечно, это моё желание, но сейчас самое главное — достичь нашей цели, — цитирует Конте ESPN FC.
«Челси» под руководством Конте станет чемпионом Англии в пятницу, если обыграет в гостях «Вест Бромвич Альбион».
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