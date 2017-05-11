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11 мая 2017, 19:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Конте не намерен уходить из «Челси»

Итальянский специалист Антонио Конте заявил о намерении продолжать работу на посту главного тренера «Челси» на фоне слухов об интересе к нему со стороны «Интера».

Итальянский специалист <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> заявил о намерении продолжать работу на посту главного тренера <span class=error>Челси</span> на фоне слухов об интересе к нему со стороны <span class=error>Интера</span>. Увеличить
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«У меня есть контракт с «Челси» ещё на два года. Логично, что, когда начинаешь работать в новом клубе, будет желание продолжать работать и улучшать свою работу на протяжении многих лет.

Конечно, это моё желание, но сейчас самое главное — достичь нашей цели, — цитирует Конте ESPN FC.

«Челси» под руководством Конте станет чемпионом Англии в пятницу, если обыграет в гостях «Вест Бромвич Альбион».

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