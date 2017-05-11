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11 мая 2017, 18:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лучший игрок сезона в «Вест Хэме» подписал новый контракт с клубом

Полузащитник Майкл Антонио подписал новый контракт с «Вест Хэм Юнайтед». Как сообщает официальный сайт «молотобойцев», новое соглашение вингера рассчитано до лета 2021 года.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Антонио забил девять голов и является лучшим бомбардиром команды.

27-летний англичанин был признан лучшим игроком сезона в «Вест Хэме» по версии болельщиков.

Антонио перешёл в «Вест Хэм» летом 2015 года из «Ноттингем Форест». В общей сложности он забил 18 голов в 69 матчах за лондонскую команду.

Вест Хэм Юнайтед
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