Лучший игрок сезона в «Вест Хэме» подписал новый контракт с клубом
Полузащитник Майкл Антонио подписал новый контракт с «Вест Хэм Юнайтед». Как сообщает официальный сайт «молотобойцев», новое соглашение вингера рассчитано до лета 2021 года.
В текущем сезоне английской
27-летний англичанин был признан лучшим игроком сезона в «Вест Хэме» по версии болельщиков.
Антонио перешёл в «Вест Хэм» летом 2015 года из «Ноттингем Форест». В общей сложности он забил 18 голов в 69 матчах за лондонскую команду.
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