Аршавин не будет считаться легионером в Казахстане
Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в Казахстане, сообщает tengrinews.kz со ссылкой на
пресс-службу Евразийской экономической комиссии.
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На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принято решение уведомить государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о необходимости исполнения договора о ЕАЭС в части устранения количественных ограничений, установленных для
Сообщается, что на сегодняшний день во всех государствах — членах союза лимиты на иностранных спортсменов распространяются на граждан стран союза. Например, в соответствии с регламентом проведения соревнований по профессиональному футболу среди клубов Республики Армении сезона 2016 — 2017 годов в команде первой лиги в каждой игре могут участвовать и одновременно находиться на поле максимум два иностранных футболиста.
Так называемые лимиты, как отмечает
В течение десяти календарных дней с даты вступления в силу решения ЕЭК просит правительства стран ЕАЭС проинформировать о принятых мерах по устранению ограничений, установленных как на уровне законодательства
Отметим, самым известным легионером из стран ЕАЭС в Казахстане является бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, выступавший ранее за «Арсенал» и «Зенит». За «Кайрат» российский игрок начал выступать в 2016 году. В прошлом сезоне Казахстанской
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