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11 мая 2017, 17:47 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Аршавин не будет считаться легионером в Казахстане

Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в Казахстане, сообщает tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

Спортсмены из стран <span class=error>ЕАЭС</span> не будут считаться легионерами в Казахстане. Увеличить
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На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принято решение уведомить государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о необходимости исполнения договора о ЕАЭС в части устранения количественных ограничений, установленных для спортсменов-легионеров из стран союза.

Сообщается, что на сегодняшний день во всех государствах — членах союза лимиты на иностранных спортсменов распространяются на граждан стран союза. Например, в соответствии с регламентом проведения соревнований по профессиональному футболу среди клубов Республики Армении сезона 2016 — 2017 годов в команде первой лиги в каждой игре могут участвовать и одновременно находиться на поле максимум два иностранных футболиста.

Так называемые лимиты, как отмечает пресс-служба, на профессиональных спортсменов-легионеров действовали и во многих европейских странах. Подобный вопрос обсуждался в начале 90-х годов в Европейском союзе (ЕС). Это были знаменитые дела Босмана, Симутенкова и другие. Результатом стало, что ЕС начал считать спортсменов обычными работниками-мигрантами, лимиты на легионеров государств — членов Европейского союза были упразднены, а европейские спортивные федерации были лишены права самостоятельно устанавливать подобные лимиты.

В течение десяти календарных дней с даты вступления в силу решения ЕЭК просит правительства стран ЕАЭС проинформировать о принятых мерах по устранению ограничений, установленных как на уровне законодательства государств-членов, так и на уровне актов физкультурно-спортивных организаций в отношении профессиональных спортсменов-легионеров из стран ЕАЭС.

Отметим, самым известным легионером из стран ЕАЭС в Казахстане является бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, выступавший ранее за «Арсенал» и «Зенит». За «Кайрат» российский игрок начал выступать в 2016 году. В прошлом сезоне Казахстанской премьер-лиги Аршавин сыграл в 28 матчах, забив 8 голов и отдав 9 голевых передач.

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