Анатолий Тимощук: В Казахстане есть возможность играть на высоком уровне, но в организации матчей у клубов есть проблемы

— Анатолий, каковы ваши первые впечатления от работы в новой для себя роли?

— Мне интересно, как выглядит футбол с тренерской точки зрения, нравится участвовать в тренировочном процессе — пусть уже и не играть, но продолжать заниматься любимым делом.



— Каковы ваши взаимоотношения с Мистером? Вы ведь давно с ним знакомы.

— Мы всегда хорошо общались, без каких-либо проблем. Когда встречались с Мистером после того, как я ушел из «Шахтера», всегда тепло беседовали. Последнее время мы тоже всегда были на связи. Когда люди говорят на футбольном языке, они всегда поймут друг друга. Перед такой командой, как «Зенит», стоят только самые высокие задачи, и мы сообща должны идти к их решению.



— Во главе какой команды вы видите себя через 3 года?

— Сейчас для меня главное — начать свой путь в работе тренером. Я окончил курсы, получил лицензию. Изучать тренерское дело в теории было интересно, но теперь настало время для практического применения знаний — необходимо пропустить через себя все то, что я узнал. Мне интересно работать с коллективом, тем более в «Зените» много ребят, с которыми я играл и которых хорошо знаю и понимаю. Если говорить о будущем, всегда хочется работать в клубе, который ставит перед собой самые высокие задачи, который верит в тебя, в твою футбольную философию. Без преувеличения «Зенит» — одна из команд, которая подходит под эти параметры.



— У вас тренерская лицензия категории Про. Получить ее — это же долгий процесс. Как вы совмещали футбол с учебой?

— Когда шел последний год контракта в Казахстане, я договорился с руководством, что, если у меня будут лекции или нужно будет лететь на обучение, клуб меня отпустит. Так что проблем в этом плане не возникло.



— Как вы оцениваете время, проведенное в «Кайрате»?

— Я с большим теплом вспоминаю город, болельщиков, президента клуба. У нас был хороший коллектив. Уровень команды сильно вырос за последнее время, ощущался прогресс игроков.



— Что стало самым ярким впечатлением от жизни в Казахстане?

— Меня немного удивило, что у всех команд в Казахстане есть возможность играть на высоком уровне, притом что в плане организации, быта, подготовки к матчам у многих клубов возникают проблемы.



— Как оставили Аршавина? Общаетесь ли с ним? Как у него дела? Он главная звезда чемпионата Казахстана?

— Думаю, что футболист с таким именем, с таким футбольным прошлым и настоящим — действительно главная звезда казахстанской лиги. Конечно, по возможности я поддерживаю с Андреем связь, общаюсь и с другими игроками. Андрей с удовольствием выступает в этой команде и показывает свое мастерство.