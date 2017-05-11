Анатолий Тимощук: В Казахстане есть возможность играть на высоком уровне, но в организации матчей у клубов есть проблемы
Бывший полузащитник «Кайрата», ныне тренер
санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопросы болельщиков, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на пресс-службу «Зенита».
— Анатолий, каковы ваши первые впечатления от работы в новой для себя роли?
— Мне интересно, как выглядит футбол с тренерской точки зрения, нравится участвовать в тренировочном процессе — пусть уже и не играть, но продолжать заниматься любимым делом.
— Каковы ваши взаимоотношения с Мистером? Вы ведь давно с ним знакомы.
— Мы всегда хорошо общались, без
— Во главе какой команды вы видите себя через 3 года?
— Сейчас для меня главное — начать свой путь в работе тренером. Я окончил курсы, получил лицензию. Изучать тренерское дело в теории было интересно, но теперь настало время для практического применения знаний — необходимо пропустить через себя все то, что я узнал. Мне интересно работать с коллективом, тем более в «Зените» много ребят, с которыми я играл и которых хорошо знаю и понимаю. Если говорить о будущем, всегда хочется работать в клубе, который ставит перед собой самые высокие задачи, который верит в тебя, в твою футбольную философию. Без преувеличения «Зенит» — одна из команд, которая подходит под эти параметры.
— У вас тренерская лицензия категории Про. Получить ее — это же долгий процесс. Как вы совмещали футбол с учебой?
— Когда шел последний год контракта в Казахстане, я договорился с руководством, что, если у меня будут лекции или нужно будет лететь на обучение, клуб меня отпустит. Так что проблем в этом плане не возникло.
— Как вы оцениваете время, проведенное в «Кайрате»?
— Я с большим теплом вспоминаю город, болельщиков, президента клуба. У нас был хороший коллектив. Уровень команды сильно вырос за последнее время, ощущался прогресс игроков.
— Что стало самым ярким впечатлением от жизни в Казахстане?
— Меня немного удивило, что у всех команд в Казахстане есть возможность играть на высоком уровне, притом что в плане организации, быта, подготовки к матчам у многих клубов возникают проблемы.
— Как оставили Аршавина? Общаетесь ли с ним? Как у него дела? Он главная звезда чемпионата Казахстана?
— Думаю, что футболист с таким именем, с таким футбольным прошлым и настоящим — действительно главная звезда казахстанской лиги. Конечно, по возможности я поддерживаю с Андреем связь, общаюсь и с другими игроками. Андрей с удовольствием выступает в этой команде и показывает свое мастерство.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter