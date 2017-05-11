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11 мая 2017, 16:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Волынь» покинет УПЛ после снятия шести очков по требованию ФИФА

Украинская Премьер-лига лишила «Волынь» шести очков за долг перед экс-футболистом лучан Сашей Стевичем, из-за чего команда теряет шансы сохранить прописку в УПЛ, сообщает Sportarena.

Отмечается, что 11 мая в клуб пришло письмо от Премьер-лиги, в котором сообщается, что в ближайшее время с клуба будут сняты очки в качестве наказания за невыплату задолженности.

Указание о лишении команды Виталия Кварцяного баллов поступило от ФИФА, которая была уведомлена о том, что клуб не выполнил обещания о возвращении долга Саше Стевичу.

Вследствие наказания лучане остаются с семью очками на последней позиции в таблице. Из-за этого их отставание от спасительного 10-го места составит 14 очков, а потому даже при условии четырёх побед подняться выше 11-й строчки у «Волыни» не получится.

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