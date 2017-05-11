«Волынь» покинет УПЛ после снятия шести очков по требованию ФИФА

Отмечается, что 11 мая в клуб пришло письмо от Премьер-лиги, в котором сообщается, что в ближайшее время с клуба будут сняты очки в качестве наказания за невыплату задолженности.

Указание о лишении команды Виталия Кварцяного баллов поступило от ФИФА, которая была уведомлена о том, что клуб не выполнил обещания о возвращении долга Саше Стевичу.