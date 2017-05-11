«Волынь» покинет УПЛ после снятия шести очков по требованию ФИФА
Украинская
Премьер-лига лишила «Волынь» шести очков за долг перед экс-футболистом лучан Сашей Стевичем, из-за чего команда теряет шансы сохранить прописку в УПЛ, сообщает Sportarena.
Отмечается, что 11 мая в клуб пришло письмо от
Указание о лишении команды Виталия Кварцяного баллов поступило от ФИФА, которая была уведомлена о том, что клуб не выполнил обещания о возвращении долга Саше Стевичу.
Вследствие наказания лучане остаются с семью очками на последней позиции в таблице.
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