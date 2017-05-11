Миллион евро за 4 часа. Как Роналду делает деньги

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Согласно информации из книги, Роналду можно арендовать. Да-да, в это сложно поверить, но можно. Правда, у него же самого. Португалец организовал фирму Ronaldo`s image rights company, Multisports & Image Management, и именно у нее можно взять в аренду звездного футболиста.

Оказывается, в 2013 году одна компания из Саудовской Аравии так и сделала. И заплатила за 4,5 часа аренды Криштиану — 920 миллионов фунтов (более миллиона евро). Получается, свыше двухсот тысяч фунтов в час! Напомню, что в два раза больше португалец получает в «Реале» за неделю после уплаты всех налогов.

В эту цену уложилось участие форварда в рекламной кампании фирмы, фотосессия, два упоминания об арендаторе в двух любых профилях в социальных сетях Роналду и пять футболок мадридского «Реала» с его росписью.

Еще фирме разрешили в течение одного дня использовать изображение Криштиану в региональной рекламе. Всего один день за миллион фунтов!

Интересно, что подобный бизнес в мировом футболе живет и процветает. Игроки зачастую не получают тех денег, на которые подписывались, ведь в разных странах разный подоходный налог, где-то даже существует налог на роскошь. Поэтому сторонний бизнес в качестве аренды себя любимого помогает восполнить прореху в бюджете.

Интересно, что в книге немецких журналистов Der Spiegel Михаэля Вальцингера и Рафаэля Бушмана Football Learks: The Dirty Business of Football есть много и другой интересной информации с, так скажем, обратной стороны, футбола.

Например, переход Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 89 миллионов фунтов, по итогам которого в карман Мино Райолы, агента француза, в течение некоторых лет приземлится 41 миллион фунтов.

Там, кстати, еще и Златан Ибрагимович, также клиент Райолы, замешан. По официальным документам, что Ибрагимович, что Погба, пришли в «МЮ» совсем не на ту зарплату, которую получают по факту. Известно, что Поль по документам должен получать 165 588 фунтов, тогда как реальный недельный доход хавбека составляет порядка 250 000 фунтов.

Странно, не правда ли?

P. S. В России доступ к сайту Football Leaks получить нельзя.

Константин Кринский