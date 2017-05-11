Марселино Гарсия Тораль возглавит «Валенсию» по окончании сезона
МОСКВА, 11 мая —
Р-Спорт. Бывший главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль возглавит «Валенсию» по окончании нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Стороны достигли договоренности о контракте на два сезона. На посту главного тренера «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль сменит Сальвадора Гонсалеса, более известного как Воро.
Марселино Гарсия Тораль в августе 2016 года покинул «Вильярреал», который возглавлял с 2013 года.
«Валенсия» после 36 туров с 43 очками занимает 13-е место в чемпионате Испании.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter