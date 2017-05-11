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11 мая 2017, 16:23 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Марселино Гарсия Тораль возглавит «Валенсию» по окончании сезона

МОСКВА, 11 мая — Р-Спорт. Бывший главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль возглавит «Валенсию» по окончании нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

Бывший главный тренер Вильярреала <span class=error>Марселино</span> <span class=error>Гарсия</span> <span class=error>Тораль</span> возглавит Валенсию по окончании нынешнего сезона сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба. Увеличить
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Стороны достигли договоренности о контракте на два сезона. На посту главного тренера «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль сменит Сальвадора Гонсалеса, более известного как Воро.

Марселино Гарсия Тораль в августе 2016 года покинул «Вильярреал», который возглавлял с 2013 года.

«Валенсия» после 36 туров с 43 очками занимает 13-е место в чемпионате Испании.

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