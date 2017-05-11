Марселино Гарсия Тораль возглавит «Валенсию» по окончании сезона

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Стороны достигли договоренности о контракте на два сезона. На посту главного тренера «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль сменит Сальвадора Гонсалеса, более известного как Воро.

Марселино Гарсия Тораль в августе 2016 года покинул «Вильярреал», который возглавлял с 2013 года.

«Валенсия» после 36 туров с 43 очками занимает 13-е место в чемпионате Испании.