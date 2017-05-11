Майское обострение, или кого из тренеров премьер-лиги отправят в отставку

Ранее из «Атырау» был уволен хорват Зоран Вулич. Впрочем, все эти отставки прогнозировались. В одном из предыдущих наших материалов упоминалось о том, что за свой пост серьезно следует обеспокоиться Игорю Рахаеву.

Как известно, экс-тренер «Металлиста» провел полную предсезонную подготовку в актюбинском клубе, а за ним масштабную кадровую политику. Однако за первый круг чемпионата его команда одержала всего одну победу при трех ничьих и пяти поражениях. При этом «Актобе» в некоторых играх показывал достаточно интересный футбол, но этого было недостаточно для достижения максимального результата. В итоге руководство приняло решение о расставании с главным тренером. Думается, первый круг достаточен для того, чтобы тренеру показать проделанную работу в межсезонье.

С преемником «красно-белые» пока не определились, хотя по разной информации в шорт-листе боссов клуба фигурируют такие фамилии, как Байсуфинов, Никитенко, Газзаев-младший.

Близок к отставке наставник «Кайрата» Кахабер Цхададзе. Под руководством грузинского специалиста алматинцы потеряли 17 очков в первом круге и, в общем-то, уклонились от своего курса по завоеванию золотых медалей. Вызывает вопрос не столько невнятная игра кайратовцев в ряде матчей, а сколько их плохая физическая форма. На концовки встреч ее явно не доставало футболистам.

После четвертьфинального и победного матча с «Атырау» на Кубок состоялась встреча команды с руководством. На ней футболистам представили нового тренера Андрея Карповича, который с этого момента будет одним из ассистентов Кахабера Цхададзе. В то же время идут слухи о том, что руководство «Кайрата» ведет переговоры с белорусским специалистом Олегом Кононовым. Последним местом его работы был «Краснодар», который покинул в 2016 году. С тех пор остается безработным.

Алматинцам вполне по силам удовлетворить все финансовые запросы тренера. Другое дело, хочет ли он сам перебираться в казахстанский чемпионат, имея возможность заключить контракт с одним из российских клубов премьер-лиги по завершении сезона. Все-таки специалист хорошо себя зарекомендовал за годы работы в РФПЛ. Если не он, то кто-нибудь другой, наверняка, прибудет в алматинский клуб. Ведь с нынешней игрой кайратовцам не выиграть ни чемпионат, ни выступить успешно в квалификации Лиги Европы.

Также на грани отставки находится рулевой «Тобола» Омари Тетрадзе. Вероятнее всего, его увольнение отсрочила ничья в последнем туре с лидером чемпионата «Астаной» (1:1). В случае поражений в следующих играх может вполне лишиться работы. Как-никак руководство нацелено на «бронзу» нынешнего сезона. На место россиянина сватают румынского наставника Йоана Андоне.

Ну и по-прежнему шатается стул под Алексеем Еременко. Его «Шахтер» плетется в хвосте турнирной таблицы. Правда, в Кубке страны карагандинцы добрались до полуфинала. Необходимо дождаться ближайших игр. По их итогам «горняки» либо покинут последнее 12-е место, либо увязнут в подвале. Не удастся им выправить турнирное положение, россиянин навряд ли сохранит свой пост до конца второго круга.

Напомним, что в чемпионате Казахстана по футболу проведено 11 туров. Матчи следующего тура пройдут 14 мая. Встречаются «Шахтер» — «Акжайык», «Астана» — «Иртыш», «Атырау» — «Ордабасы», «Актобе» — «Тобол», «Окжетпес» — «Кайрат», «Тараз» — «Кайсар».