Майское обострение, или кого из тренеров премьер-лиги отправят в отставку
В казахстанской
премьер-лиге случилась вторая тренерская отставка. На днях пост главного тренера в «Актобе» покинул украинец Игорь Рахаев, передает корреспондент Vesti.kz.
Ранее из «Атырау» был уволен хорват Зоран Вулич. Впрочем, все эти отставки прогнозировались. В одном из предыдущих наших материалов упоминалось о том, что за свой пост серьезно следует обеспокоиться Игорю Рахаеву.
Как известно,
С преемником «красно-белые» пока не определились, хотя по разной информации в
Близок к отставке наставник «Кайрата» Кахабер Цхададзе. Под руководством грузинского специалиста алматинцы потеряли 17 очков в первом круге и, в
После четвертьфинального и победного матча с «Атырау» на Кубок состоялась встреча команды с руководством. На ней футболистам представили нового тренера Андрея Карповича, который с этого момента будет одним из ассистентов Кахабера Цхададзе. В то же время идут слухи о том, что руководство «Кайрата» ведет переговоры с белорусским специалистом Олегом Кононовым. Последним местом его работы был «Краснодар», который покинул в 2016 году. С тех пор остается безработным.
Алматинцам вполне по силам удовлетворить все финансовые запросы тренера. Другое дело, хочет ли он сам перебираться в казахстанский чемпионат, имея возможность заключить контракт с одним из российских клубов
Также на грани отставки находится рулевой «Тобола» Омари Тетрадзе. Вероятнее всего, его увольнение отсрочила ничья в последнем туре с лидером чемпионата «Астаной» (1:1). В случае поражений в следующих играх может вполне лишиться работы.
Ну и
Напомним, что в чемпионате Казахстана по футболу проведено 11 туров. Матчи следующего тура пройдут 14 мая. Встречаются «Шахтер» — «Акжайык», «Астана» — «Иртыш», «Атырау» — «Ордабасы», «Актобе» — «Тобол», «Окжетпес» — «Кайрат», «Тараз» — «Кайсар».
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