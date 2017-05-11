«Фиорентина» пригласит Пиоли на пост главного тренера в случае ухода Паулу Соузы

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Как сообщает Mediaset, руководство клуба из Флоренции видит в Пиоли замену Паулу Соузе, который должен покинуть летом команду. Напомним, что Пиоли сам был ранее уволен из «Интера».

Отметим, что СМИ связывают Паулу Соузу с интересом со стороны «Зенита».