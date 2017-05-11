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11 мая 2017, 15:34 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Атлетико» попытается вернуть Диегу Косту

«Атлетико» ближайшим летом попытается убедить нападающего «Челси» Диегу Косту вернуться в Мадрид.

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Как сообщает A Bola, главный тренер мадридцев Диего Симеоне намерен укрепить атаку к следующему сезону. Особенно в свете возможного ухода форварда Антуана Гризманна, которым интересуются в Англии.

Ранее появилась информация, что Диегу Коста может покинуть «Челси» по окончании сезона. К нему есть интерес из Китая.

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