«Атлетико» попытается вернуть Диегу Косту
«Атлетико» ближайшим летом попытается убедить нападающего «Челси» Диегу Косту вернуться в Мадрид.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает A Bola, главный тренер мадридцев Диего Симеоне намерен укрепить атаку к следующему сезону. Особенно в свете возможного ухода форварда Антуана Гризманна, которым интересуются в Англии.
Ранее появилась информация, что Диегу Коста может покинуть «Челси» по окончании сезона. К нему есть интерес из Китая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter