Де Шильо отказался продлевать контракт с «Миланом» и может перейти в «Ювентус»

Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель подчеркнул, что полузащитник Евгений Коноплянка в следующем сезоне продолжит выступать за клуб. Хавбек был арендован «кобальтовыми» у «Севильи» осенью 2016 года.