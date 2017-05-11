Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29707928/
11 мая 2017, 15:25 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Де Шильо отказался продлевать контракт с «Миланом» и может перейти в «Ювентус»

Защитник сборной Италии Маттиа Де Шильо не собирается продлевать контракт с «Миланом» и планирует покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Gazzetta Dello Sport, вероятным местом продолжения карьеры игрока является «Ювентус». Также источник сообщает об интересе со стороны «Наполи».

Ранее сообщалось, что «Челси» готов обменять полузащитника сборной Испании Сеска Фабрегаса на Де Шильо.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Коноплянка останется в «Шальке», Хюнтелар и Бадштубер покинут команду

Коноплянка останется в «Шальке», Хюнтелар и Бадштубер покинут команду

Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель подчеркнул, что полузащитник Евгений Коноплянка в следующем сезоне продолжит выступать за клуб. Хавбек был арендован «кобальтовыми» у «Севильи» осенью 2016 года.
Еще 7 новостей  Все новости
10 мая

«Такие, как Шарапова, больше никогда не должны играть!» Реакция Запада на камбэк Марии

«Каррера ничему не научил». Ловчев жестко прошелся по главному тренеру «Спартака»

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия