Коноплянка останется в «Шальке», Хюнтелар и Бадштубер покинут команду

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За это время украинец провел за «горняков» 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу.

— Аого, Ритер, Хюнтелар, Велленройтер и Бадштубер покинут клуб по окончании сезона, — приводит пресс-служба «Шальке» слова Хайделя. — Мы не будем подписывать новый договор аренды с Бадштубером. Тренер уже общался с ним по этому поводу.

Коноплянка остается в команде, поэтому будущий матч не станет для него прощальным. Также мы ведем переговоры с «Челси» о новом контракте с Баба.

Если говорить о Хюнтеларе, то мы планируем должным образом устроить прощание с ним. Все это время он потрясающе играл за «Шальке».