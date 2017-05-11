Коноплянка останется в «Шальке», Хюнтелар и Бадштубер покинут команду
Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель подчеркнул, что полузащитник Евгений Коноплянка в следующем сезоне продолжит выступать за клуб. Хавбек был арендован «кобальтовыми» у «Севильи» осенью 2016 года.
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Видимо, что-то случилось...
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За это время украинец провел за «горняков» 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу.
— Аого, Ритер, Хюнтелар, Велленройтер и Бадштубер покинут клуб по окончании сезона, — приводит
Коноплянка остается в команде, поэтому будущий матч не станет для него прощальным. Также мы ведем переговоры с «Челси» о новом контракте с Баба.
Если говорить о Хюнтеларе, то мы планируем должным образом устроить прощание с ним. Все это время он потрясающе играл за «Шальке».
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