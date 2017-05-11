Рой Кин: Тренерам и игрокам «МЮ» должно быть стыдно
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал команду за нынешний сезон. По его словам, «МЮ» обязан выигрывать Лигу Европы.
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— Я не думаю, что нынешний сезон хорош, — цитирует Sky Sports Кина. — Команда занимает шестое место, отстает от «Челси» на 19 очков. Тренерам и игрокам должно быть стыдно. Они в последнее время ищут много отговорок. Не может быть оправданий, если «МЮ» не выиграет Лигу Европы. Для такого клуба победа в Лиге Европы с теми соперниками, что там есть, это вполне ожидаемый исход.
Напомним, ответный полуфинальный матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Сельтой» состоится сегодня, 11 мая. Начало встречи — в 22.05 по московскому времени.
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