Рой Кин: Тренерам и игрокам «МЮ» должно быть стыдно

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Я не думаю, что нынешний сезон хорош, — цитирует Sky Sports Кина. — Команда занимает шестое место, отстает от «Челси» на 19 очков. Тренерам и игрокам должно быть стыдно. Они в последнее время ищут много отговорок. Не может быть оправданий, если «МЮ» не выиграет Лигу Европы. Для такого клуба победа в Лиге Европы с теми соперниками, что там есть, это вполне ожидаемый исход.

Напомним, ответный полуфинальный матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Сельтой» состоится сегодня, 11 мая. Начало встречи — в 22.05 по московскому времени.