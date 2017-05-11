Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29705704/
11 мая 2017, 13:10 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футбольный клуб «Аталанта» продлил контракт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини

МОСКВА, 11 мая — Р-Спорт. Итальянская «Аталанта» продлила контракт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Бергамо.

Новое соглашение между тренером и клубом рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на 1 сезон.

Гасперини возглавил «Аталанту», ставшую по итогам сезона-2015/16 13-й в национальном чемпионате, прошлым летом. В нынешнем сезоне «Аталанта» после 35 туров чемпионата Италии идет на 5-м месте в турнирной таблице.

Аталанта
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 6 новостей  Все новости
5 мая

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Тепло, жарко, горячо: знойная звезда бразильского волейбола

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч