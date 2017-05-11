Футбольный клуб «Аталанта» продлил контракт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини

Новое соглашение между тренером и клубом рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на 1 сезон.

Гасперини возглавил «Аталанту», ставшую по итогам сезона-2015/16 13-й в национальном чемпионате, прошлым летом. В нынешнем сезоне «Аталанта» после 35 туров чемпионата Италии идет на 5-м месте в турнирной таблице.