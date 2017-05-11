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11 мая 2017, 12:57 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Монарев стал главным тренером кропивницкой «Зирки»

Роман Монарев стал главным тренером первой команды кропивницькой «Зирки», сообщает официальный сайт клуба.

Отныне наставник команды лишен приставки исполняющий обязанности. Увеличить
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Соответствующий контракт был подписан 11 мая.

Монарев возглавил команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера в ноябре 2016 года. Под его руководством кропивничане провели 14 матчей.

В них «Звезда» одержала пять побед, четыре раза сыграла вничью и пять раз потерпела поражения. Разница мячей в этих поединках 15−15.

На данный момент «Звезда» идет на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 30 очков. Команда практически обеспечила себе место в элитной лиге украинского футбола на следующий сезон.

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