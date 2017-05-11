Монарев стал главным тренером кропивницкой «Зирки»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соответствующий контракт был подписан 11 мая.

Монарев возглавил команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера в ноябре 2016 года. Под его руководством кропивничане провели 14 матчей.

В них «Звезда» одержала пять побед, четыре раза сыграла вничью и пять раз потерпела поражения. Разница мячей в этих поединках 15−15.

На данный момент «Звезда» идет на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 30 очков. Команда практически обеспечила себе место в элитной лиге украинского футбола на следующий сезон.