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11 мая 2017, 12:22 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Компания из Саудовской Аравии в 2013 году заплатила €1 млн за 4,5 часа общения с Роналду

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Компания из Саудовской Аравии заплатила €1,09 млн в 2013 году, чтобы провести 4,5 часа в компании португальского нападающего испанского «Реала» Криштиану Роналду. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror со ссылкой на книгу Football Leaks: The Dirty Business of Football.

За €109 млн они получили 45 часа в компании Роналду пять подписанных футболок два упоминания в социальных сетях и возможность сфотографироваться с футболистом. Увеличить
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Компания из Саудовской Аравии заплатила эти деньги представителям португальца. За €1,09 млн они получили 4,5 часа в компании Роналду, пять подписанных футболок, два упоминания в социальных сетях и возможность сфотографироваться с футболистом. Также они получили на один день право использовать изображение Роналду для рекламы.

Ранее Роналду подписал новый пятилетний контракт с «Реалом», который сделал его самым высокооплачиваемым футболистом в истории. По сообщениям в СМИ, по новому соглашению Роналду будет зарабатывать более €53 млн, включая призовые выплаты. Также португалец заключил контракт с производителем спортивной одежды и обуви Nike, согласно которому он будет получать $24 млн в год до конца жизни. Журнал «Форбс» признал Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом в 2016 году, по информации издания за год футболист заработал $88 млн.

Роналду является четырехкратным обладателем «Золотого мяча». Также он три раза становился победителем Лиги чемпионов, три раза чемпионом Англии и один раз чемпионом Испании. В составе сборной Португалии Роналду стал победителем чемпионата Европы 2016 года.

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