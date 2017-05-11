СМИ: «Атлетико» заинтересован в приобретении Варди и Санчеса

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Как сообщает газета, главный тренер «Атлетико» аргентинец Диего Симеоне хотел бы усилить атаку своей команды нападающими из чемпионата Англии. Также в список интересов «Атлетико» попали форвард французского «Пари Сен-Жермена» Эдинсон Кавани и нападающий испанского «Реала» Альваро Мората. Сообщается, что Симеоне хочет взять футболиста в пару к французскому форварду мадридцев Антуану Гризманну. Поэтому трансферные планы «Атлетико» могут измениться в случае ухода француза летом.

Приоритеты «Атлетико» на трансферном рынке также могут поменяться, если Симеоне покинет клуб в межсезонье. Ранее в СМИ появилась информация, что итальянский «Интер» предложил аргентинскому специалисту пятилетний контракт на €50 млн. Соглашение Симеоне с мадридским клубом рассчитано до 2018 года.

Также «Атлетико» рассчитывает, что запрет на покупку игроков, который был наложен на клуб Международной федерацией футбола (ФИФА), будет отменен в Спортивном арбитражном суде (CAS). В январе 2016 года ФИФА запретила «Атлетико» и другому мадридскому клубу — «Реалу» — регистрировать новых игроков в течение двух трансферных периодов в связи с нарушением регламента при заявке несовершеннолетних футболистов. В декабре 2016 года CAS частично удовлетворил апелляцию «Реала» и сократил запрет на регистрацию новых футболистов с двух до одного трансферного окна. CAS рассмотрит апелляцию «Атлетико» в июне.

30-летний Варди в текущем сезоне отметился 15 забитыми мячами и 7 голевыми передачами в 45 матчах во всех турнирах. В четвертьфинале Лиги чемпионов англичанин забил гол в ворота «Атлетико». 28-летний чилийский форвард Санчес провел 47 встреч во всех турнирах, забив 25 мячей и отдав 18 голевых передач.