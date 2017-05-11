Цхададзе отсутствовал на собрании «Кайрата», на котором Карпович был представлен его асситентом

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Главному тренеру московского футбольного клуба «Локомотив» Юрию Семину исполняется 70 лет. На прошлой неделе Семин выиграл очередной трофей — Кубок России, который его «Локомотив» впервые завоевал 21 год назад.