Цхададзе отсутствовал на собрании «Кайрата», на котором Карпович был представлен его асситентом
После победы в матче ¼ финала Кубка Казахстана с «Иртышом» (2:0), руководство «Кайрата» провело собрание команды. На собрании отсутствовал главный тренер Кахабер Цхададзе.
Команде был представлен новый член тренерского штаба «народной команды» — Андрей Карпович. По данным Prosports.kz, Карпович будет исполнять обязанности ассистента главного тренера.
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