Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29703704/
11 мая 2017, 11:54 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Цхададзе отсутствовал на собрании «Кайрата», на котором Карпович был представлен его асситентом

После победы в матче ¼ финала Кубка Казахстана с «Иртышом» (2:0), руководство «Кайрата» провело собрание команды. На собрании отсутствовал главный тренер Кахабер Цхададзе.

Команде был представлен новый член тренерского штаба «народной команды» — Андрей Карпович. По данным Prosports.kz, Карпович будет исполнять обязанности ассистента главного тренера.

Кайрат
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»