Конгресс ФИФА приостановил членство Гватемалы и Кувейта
МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) приостановил членство ассоциаций Гватемалы и Кувейта в организации.
Совет ФИФА рекомендовал конгрессу приостановить членство обеих ассоциаций. Членство Гватемалы было приостановлено в связи с нарушением ряда обязательств, Кувейта — в связи с вмешательством государства.
«В обоих случаях есть прогресс, но мы пока не продвинулись далеко», — отметил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Конгресс уполномочил совет ФИФА снять санкцию, как только нарушения будут исправлены.
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