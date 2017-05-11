Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29703236/
11 мая 2017, 11:33 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Конгресс ФИФА приостановил членство Гватемалы и Кувейта

МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) приостановил членство ассоциаций Гватемалы и Кувейта в организации.

Совет ФИФА рекомендовал конгрессу приостановить членство обеих ассоциаций. Членство Гватемалы было приостановлено в связи с нарушением ряда обязательств, Кувейта — в связи с вмешательством государства.

«В обоих случаях есть прогресс, но мы пока не продвинулись далеко», — отметил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Конгресс уполномочил совет ФИФА снять санкцию, как только нарушения будут исправлены.

Сборная Гватемалы
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Кувейта
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
11 мая

Остался только один: Малкин единственным из россиян продолжает борьбу за Кубок Стэнли

Сорокин выступил перед конгрессом ФИФА с докладом о подготовке к ЧМ-2018

Инфантино: ФИФА не будет мириться с тем, чтобы деньги были целью, а футбол лишь средством