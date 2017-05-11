Конгресс ФИФА приостановил членство Гватемалы и Кувейта

Совет ФИФА рекомендовал конгрессу приостановить членство обеих ассоциаций. Членство Гватемалы было приостановлено в связи с нарушением ряда обязательств, Кувейта — в связи с вмешательством государства.

«В обоих случаях есть прогресс, но мы пока не продвинулись далеко», — отметил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Конгресс уполномочил совет ФИФА снять санкцию, как только нарушения будут исправлены.