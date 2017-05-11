Бывший наставник «Краснодара» Кононов может возглавить «Кайрат»

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51-летний специалист находится в числе кандидатов на пост главного тренера клуба из Алма-Аты в случае отставки Кахабера Цхададзе. После 12 матчей «Кайрат» занимает в чемпионате Казахстана четвёртое место.

Белорусский специалист возглавлял краснодарскую команду с 2013 по 2016 год. 13 сентября 2016 года стало известно об уходе Кононова с поста главного тренера «быков», после чего специалист не работал ни в одной из команд.