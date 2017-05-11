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11 мая 2017, 9:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бывший наставник «Краснодара» Кононов может возглавить «Кайрат»

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов получил приглашение от «Кайрата», сообщает Kazfootball.

Бывший главный тренер Краснодара Олег <span class=error>Кононов</span> получил приглашение от <span class=error>Кайрата</span> сообщает Kazfootball. Увеличить
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51-летний специалист находится в числе кандидатов на пост главного тренера клуба из Алма-Аты в случае отставки Кахабера Цхададзе. После 12 матчей «Кайрат» занимает в чемпионате Казахстана четвёртое место.

Белорусский специалист возглавлял краснодарскую команду с 2013 по 2016 год. 13 сентября 2016 года стало известно об уходе Кононова с поста главного тренера «быков», после чего специалист не работал ни в одной из команд.

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Новый специалист появился в тренерском штабе «Кайрата» после встречи с руководством

10 мая «Кайрат» решил задачу по выходу в полуфинал Кубка страны, переиграв в четвертьфинале «Иртыш» со счетом 2:0. Сразу же после игры состоялась встреча алматинской команды с руководством, передает корреспондент Vesti.kz.
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