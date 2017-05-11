Квартет с секретом

Сразу хочется отметить, что образовавшийся квартет кубковых полуфиналистов вовсе не выглядит однородным. Если «Кайрат» и «Ордабасы» ведут борьбу за места на пьедестале почета КПЛ-2017, то «Атырау» и «Шахтер» к фаворитам нашего главного национального футбольного турнира точно никак не отнесешь. Однако же что для нефтяников, что для горняков громкий успех в розыгрыше национального Кубка, однозначно, был бы вполне в состоянии затмить неудачи в чемпионате страны. А потому считать атыраусцев и карагандинцев в этом квартете персонажами случайными тоже вряд ли было бы оправданно.



Несмотря на обещания, данные болгарским журналистам, на алматинское противостояние с «Кайратом» Димитар Димитров выставил состав вполне конкурентный. Было там пару человек, нечасто появлявшихся в основе, — однако они, строго говоря, обедни точно не испортили. «Иртыш» пытался вести свою игру, но в этот вечер хозяева поля однозначно были настроены побеждать — без вариантов. Первый мяч в воротах павлодарцев побывал уже в начале встречи, второй алматинцы провели, что называется, в раздевалку — тут особо хотелось бы отметить автора гола Иво Иличевича, аккуратненько закатившего мяч в нижний угол, как мастеровитый бильярдист кладет шар в лузу. Иртышане сдаваться были не намерены и пытались огрызаться — но «Кайрат» в этом матче просто был сильнее.



Не сумел стать единственным представителем Первой лиги в полуфинальном кубковом квартете «Жетысу». Необходимо отметить, что пройти «Ордабасы» талдыкорганцам было очень непросто — шымкентцы сейчас, похоже, набрали неплохой ход. Семиреченцы сопротивлялись, конечно, как могли, однако, объективно, противопоставить что-то серьезное гостям им было очень сложно. В целом, можно говорить, что шымкентцы победили на классе, реализовав не самый очевидный момент, — но если бы подобного не произошло, все выглядело бы достаточно странно.



Вынужденные изменения в игровой схеме вновь не помогли «Окжетпесу» взять верх на номинально своем поле «Астана Арены» над «Шахтером». В начале второго тайма горняки сумели в течение трех минут поразить ворота кокшетауцев дважды, и этого оказалось вполне достаточно для выездной победы — забитый гостям воспитанником карагандинского футбола Сергеем Шаффом мяч лишь чуть подсластил горькую пилюлю поражения для синегорцев. В целом, по игре виктория могла достаться как одному сопернику, так и другому. Но в этот раз фортуна вновь болела за карагандинцев.



«Актобе», оставшийся без главного тренера накануне кубкового полуфинала, уступил в Атырау местной одноименной дружине, у руля которой подобные пертурбации были произведены ранее. Нефтяникам перемены во главе команды, однозначно, пошли на пользу, актюбинцам — пока еще нет. Хозяева, собственно, помогать гостям в поднятии их самооценки не собирались — у них и собственных проблем предостаточно. Поединок проходил в упорной позиционной борьбе, время от времени разбавляемой атакующими выпадами то одной команды, то другой. По истечении основных 90 минут игры было назначено дополнительное время, и когда казалось уже, что серии послематчевых 11-метровых никак не избежать, блеснул голевым чутьем у хозяев поля хорват Иван Родич. И этого единственного вымученного взятия ворот атыраусцам хватило для выхода в полуфинал розыгрыша Кубка Казахстана 2017 года.



О перспективах участников продвинуться в соревновании до решающего матча говорить сейчас слишком рано — нужно дождаться результатов жеребьевки следующей стадии соревнования. Однако сюрпризы здесь, кажется, пока еще заканчиваться не собираются….