Квартет с секретом
Вдвое меньше стало вчера претендентов на Кубок Казахстана по футболу образца 2017 года. Частый гребень четвертьфинальной стадии соревнования продуктивно прошелся по остававшейся восьмерке участников турнира, сократив ее ровно вдвое. Теперь кандидатов на завоевание престижного трофея имеется в наличии всего лишь четверо. И, в теории, любой тут в состоянии «выстрелить» и завоевать национальный Кубок. Но вот кто это сделает в итоге — пока остается для всех секретом.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сразу хочется отметить, что образовавшийся квартет кубковых полуфиналистов вовсе не выглядит однородным. Если «Кайрат» и «Ордабасы» ведут борьбу за места на пьедестале почета КПЛ-2017, то «Атырау» и «Шахтер» к фаворитам нашего главного национального футбольного турнира точно никак не отнесешь. Однако же что для нефтяников, что для горняков громкий успех в розыгрыше национального Кубка, однозначно, был бы вполне в состоянии затмить неудачи в чемпионате страны. А потому считать атыраусцев и карагандинцев в этом квартете персонажами случайными тоже вряд ли было бы оправданно.
Несмотря на обещания, данные болгарским журналистам, на алматинское противостояние с «Кайратом» Димитар Димитров выставил состав вполне конкурентный. Было там пару человек, нечасто появлявшихся в основе, — однако они, строго говоря, обедни точно не испортили. «Иртыш» пытался вести свою игру, но в этот вечер хозяева поля однозначно были настроены побеждать — без вариантов. Первый мяч в воротах павлодарцев побывал уже в начале встречи, второй алматинцы провели, что называется, в раздевалку — тут особо хотелось бы отметить автора гола Иво Иличевича, аккуратненько закатившего мяч в нижний угол, как мастеровитый бильярдист кладет шар в лузу. Иртышане сдаваться были не намерены и пытались огрызаться — но «Кайрат» в этом матче просто был сильнее.
Не сумел стать единственным представителем Первой лиги в полуфинальном кубковом квартете «Жетысу». Необходимо отметить, что пройти «Ордабасы» талдыкорганцам было очень непросто — шымкентцы сейчас, похоже, набрали неплохой ход. Семиреченцы сопротивлялись, конечно, как могли, однако, объективно, противопоставить
Вынужденные изменения в игровой схеме вновь не помогли «Окжетпесу» взять верх на номинально своем поле «Астана Арены» над «Шахтером». В начале второго тайма горняки сумели в течение трех минут поразить ворота кокшетауцев дважды, и этого оказалось вполне достаточно для выездной победы — забитый гостям воспитанником карагандинского футбола Сергеем Шаффом мяч лишь чуть подсластил горькую пилюлю поражения для синегорцев. В целом, по игре виктория могла достаться как одному сопернику, так и другому. Но в этот раз фортуна вновь болела за карагандинцев.
«Актобе», оставшийся без главного тренера накануне кубкового полуфинала, уступил в Атырау местной одноименной дружине, у руля которой подобные пертурбации были произведены ранее. Нефтяникам перемены во главе команды, однозначно, пошли на пользу, актюбинцам — пока еще нет. Хозяева, собственно, помогать гостям в поднятии их самооценки не собирались — у них и собственных проблем предостаточно. Поединок проходил в упорной позиционной борьбе, время от времени разбавляемой атакующими выпадами то одной команды, то другой. По истечении основных 90 минут игры было назначено дополнительное время, и когда казалось уже, что серии послематчевых 11-метровых никак не избежать, блеснул голевым чутьем у хозяев поля хорват Иван Родич. И этого единственного вымученного взятия ворот атыраусцам хватило для выхода в полуфинал розыгрыша Кубка Казахстана 2017 года.
О перспективах участников продвинуться в соревновании до решающего матча говорить сейчас слишком рано — нужно дождаться результатов жеребьевки следующей стадии соревнования. Однако сюрпризы здесь, кажется, пока еще заканчиваться не собираются….
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