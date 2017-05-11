Новый специалист появился в тренерском штабе «Кайрата» после встречи с руководством
10 мая «Кайрат» решил задачу по выходу в полуфинал Кубка страны, переиграв в четвертьфинале «Иртыш» со счетом 2:0. Сразу же после игры состоялась встреча алматинской команды с руководством, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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На ней клубу был представлен новый тренер в лице Андрея Карповича. Бывший казахстанский футболист будет работать в качестве ассистента Кахабера Цхададзе, которому, судя по всему, руководство дает очередной шанс выправить турнирное положение в национальном чемпионате. На данный момент «Кайрат» занимает лишь четвертое место в турнирной таблице.
Отметим, что Андрей Карпович в последние годы выступал за «Алтай». Воспитанник семипалатинского футбола рассчитывал помочь
Всего в казахстанской
В составе сборной Казахстана забил три гола в 55 матчах.
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