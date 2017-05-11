Новый специалист появился в тренерском штабе «Кайрата» после встречи с руководством

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На ней клубу был представлен новый тренер в лице Андрея Карповича. Бывший казахстанский футболист будет работать в качестве ассистента Кахабера Цхададзе, которому, судя по всему, руководство дает очередной шанс выправить турнирное положение в национальном чемпионате. На данный момент «Кайрат» занимает лишь четвертое место в турнирной таблице.

Отметим, что Андрей Карпович в последние годы выступал за «Алтай». Воспитанник семипалатинского футбола рассчитывал помочь восточно-казахстанской команде в нынешнем сезоне. Но после того как ее исключили из состава участников премьер-лиги из-за отсутствия в своей структуре подразделения детско-юношеского футбола, игрок принял решение завершить карьеру.

Всего в казахстанской премьер-лиге он провел 301 матч, забил 21 мяч. Также имел опыт выступлений в российской премьер-лиге, где провел четыре сезона. В 2002—2003 годах играл за «Ростсельмаш» (42 матча, один гол) и в 2007—2008 годах — за московское «Динамо» (23 матча).

В составе сборной Казахстана забил три гола в 55 матчах.