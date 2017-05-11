«Шапекоэнсе» уступил «Атлетико Насьональ» в матче за Суперкубок Южной Америки
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Бразильский «Шапекоэнсе» на выезде уступил колумбийскому «Атлетико Насьональ» со счетом 1:4 в ответном матче Суперкубка Южной Америки по футболу. Первая встреча между командами состоялась 5 апреля и завершилась домашней победой «Шапекоэнсе» со счетом 2:1.
В составе победителей голы забили Дайро Морено (2-я и 67-я минуты) и Андрес Ибаргуен (31, 80). У «Шапекоэнсе» отличился Тулио де Мело (83).
29 ноября 2016 года самолет с игроками и персоналом «Шапекоэнсе» потерпел крушение. Команда летела в Колумбию на матч финала Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ». В результате авиакатастрофы погиб 71 человек, выжило шестеро, из них трое — футболисты. Позднее Южноамериканская конфедерация футбола объявила «Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка.
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