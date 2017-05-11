«Шапекоэнсе» уступил «Атлетико Насьональ» в матче за Суперкубок Южной Америки

В составе победителей голы забили Дайро Морено (2-я и 67-я минуты) и Андрес Ибаргуен (31, 80). У «Шапекоэнсе» отличился Тулио де Мело (83).

29 ноября 2016 года самолет с игроками и персоналом «Шапекоэнсе» потерпел крушение. Команда летела в Колумбию на матч финала Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ». В результате авиакатастрофы погиб 71 человек, выжило шестеро, из них трое — футболисты. Позднее Южноамериканская конфедерация футбола объявила «Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка.