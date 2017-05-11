«Арсенал» победил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии

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Мячи забили Алексис Санчес (60-я минута) и Оливье Жиру (83). Чилиец стал первым футболистом «Арсенала» со времен голландца Робина ван Перси (сезон-2011/12), которому удалось достичь отметки в 20 голов за сезон.

«Арсенал» набрал 66 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, опередив «Манчестер Юнайтед» (65 очков). «Саутгемптон» с 42 баллами располагается на 10-й строчке.

В следующем матче «Арсенал» 13 мая на выезде сыграет со «Сток Сити», «Саутгемптон» в тот же день в гостях встретится с «Мидлсбро».