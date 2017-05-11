«Арсенал» победил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. «Арсенал» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:0 в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Мячи забили Алексис Санчес (60-я минута) и Оливье Жиру (83). Чилиец стал первым футболистом «Арсенала» со времен голландца Робина ван Перси (сезон-2011/12), которому удалось достичь отметки в 20 голов за сезон.
«Арсенал» набрал 66 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, опередив «Манчестер Юнайтед» (65 очков). «Саутгемптон» с 42 баллами располагается на 10-й строчке.
В следующем матче «Арсенал» 13 мая на выезде сыграет со «Сток Сити», «Саутгемптон» в тот же день в гостях встретится с «Мидлсбро».
|10.05.2017 21:45
|основной раунд: 26-й тур
|St Mary's Stadium
|Саутгемптон
|0:2
|Арсенал
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Клод Пюэль
|Арсен Венгер
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|5
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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