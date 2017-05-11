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11 мая 2017, 0:04 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Арсенал» победил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. «Арсенал» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:0 в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:0 голы забили Алексис Санчес и Оливье Жиру. Увеличить
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Мячи забили Алексис Санчес (60-я минута) и Оливье Жиру (83). Чилиец стал первым футболистом «Арсенала» со времен голландца Робина ван Перси (сезон-2011/12), которому удалось достичь отметки в 20 голов за сезон.

«Арсенал» набрал 66 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, опередив «Манчестер Юнайтед» (65 очков). «Саутгемптон» с 42 баллами располагается на 10-й строчке.

В следующем матче «Арсенал» 13 мая на выезде сыграет со «Сток Сити», «Саутгемптон» в тот же день в гостях встретится с «Мидлсбро».

10.05.2017 21:45 основной раунд: 26-й тур St Mary's Stadium
Саутгемптон 0:2 Арсенал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Клод Пюэль Арсен Венгер
Голы
7 Алексис Санчес (М. Езил) 60′
12 Оливье Жиру (А. Рэмси) 83′
Составы
Фрэйзер Форстер 1
Седрик Суариш 2
Мая Йосида 3
Райан Бертранд 21
Джек Стивенс 24
Стивен Дэйвис 8
Ориоль Ромеу 14
Маноло Габбьядини 20
80′ Душан Тадич 11
Джей Родригес 9
44′ 70′ Джеймс Уорд-Проуз 16
Софьян Буфаль 19
70′ Натан Редмонд 22
Шейн Лонг 7
33 Петр Чех
3 Киран Гиббс
16 Роб Холдинг
18 Начо Монреаль
20 Шкодран Мустафи
8 Аарон Рэмси
29 Гранит Джака
7 Алексис Санчес
11 Месут Езил 89′ 73′
34 Франсис Кокелен
15 Алекс Окслейд-Чемберлен 36′
24 Эктор Бельерин 90+3′
23 Дэнни Уэлбек 80′
12 Оливье Жиру
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 4
5 Угловые 5
8 Фолы 5
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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