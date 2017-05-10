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10 мая 2017, 23:09 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

БАТЭ и минское «Динамо» победили в матчах чемпионата Беларуси

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты футбольного чемпионата Беларуси добились побед в матчах 7-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Бресте местное Динамо разошлось миром с гостями из <span class=error>Слуцка</span> — 0:0. Футболисты Витебска одолели в гостях Гомель 1:0 благодаря голу Виталия <span class=error>Квашука</span> который отличился на 23-й минуте игры. Увеличить
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Лидер первенства борисовский БАТЭ на своем поле обыграл футболистов «Ислочи» со счетом 2:0. Уже на 1-й минуте хозяева вышли вперед, после того как защитник гостей Никита Рочев отправил мяч в свои ворота. На 67-й минуте встречи второй гол забил форвард бориосвчан Михаил Гордейчук. БАТЭ остается единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в нынешнем чемпионате.

Еще один из фаворитов турнира — минское «Динамо» переиграло в столичном дерби футболистов «Минска» 2:0. Оба мяча динамовцы забили во второй половине матча — на 69-й минуте отличился Владмир Хващинский, а через 8 минут окончательный результат установил Антон Сарока.

В Бресте местное «Динамо» разошлось миром с гостями из «Слуцка» — 0:0. Футболисты «Витебска» одолели в гостях «Гомель» 1:0 благодаря голу Виталия Квашука, который отличился на 23-й минуте игры.

В четверг, 11 мая, состоятся еще 4 поединка: «Городея» — «Днепр» (Могилев), «Шахтер» (Солигорск) — «Славия» (Мозырь), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Крумкачы» (Минск), «Неман» (Гродно) — «Нафтан» (Новополоцк). -0-

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