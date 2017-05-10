Капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан выбыл из-за травмы

Четвертьфинальный матч Кубка завершился победой «Кайрата» (2:0), который вышел в полуфинал. На 22-й минуте вместо Исламхана на поле вышел Ойбек Балтабаев.

Таким образом, Исламхан стал четвертым игроком «Кайрата», который выбыл из-за травмы. До него повреждения получили защитники Сезар Арзо и Жарко Маркович, а также полузащитник Алош Элек.

— Сейчас надеемся, что в скором времени травмированные футболисты вернутся и постараемся заполнить основной состав. К сожалению, потеряли Исламхана, это большая потеря, — цитирует Цхададзе пресс-служба клуба.

— На какой период выбыл Бауыржан?

— Пока не знаем, у него проблема с плечом. Когда завтра сделаем снимок, доктора дадут нам ответ. Пока не можем сказать на сколько он выбыл, но немало времени понадобится, это точно.

— Есть ли какой-нибудь прогноз по лазарету?

— Если бы я был врачом — с удовольствием (улыбается). Ну, некоторые игроки уже на следующей игре вернутся. Надеемся, что Арзо и Элек будут на этой игре, это радует. И в скором времени Жарко присоединится и надеемся, что скоро всё уладится, все травмы уйдут и восстановятся.

Отметим, что следующий матч «Кайрат» проведет 14 мая, когда в рамках 12-го тура в гостях сыграет с «Окжетпесом». Не исключено, что еще до этой встречи алматинский клуб покинет Цхададзе.