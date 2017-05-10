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10 мая 2017, 20:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бенитес продолжит работу с «Ньюкаслом» в следующем сезоне

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба «сорок».

Главный тренер Ньюкасл Юнайтед Рафаэль <span class=error>Бенитес</span> продолжит работу с командой в следующем сезоне. Увеличить
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«Ньюкасл Юнайтед» может подтвердить, что накануне состоялась встреча между владельцем клуба Майком Эшли, управляющим директором Ли Чарнли и менеджером Рафаэлем Бенитесом. Все стороны согласились с мнением, что встреча получилась очень позитивной и конструктивной. Майк снова поздравил Рафу и его команду с выходом в АПЛ с первого места в Чемпионшипе.

Стороны обсудили планы на следующий сезон, в том числе покупку и аренду игроков в летнее трансферное окно, — говорится в заявлении.

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