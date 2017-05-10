Бенитес продолжит работу с «Ньюкаслом» в следующем сезоне
Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом сообщает
пресс-служба «сорок».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Ньюкасл Юнайтед» может подтвердить, что накануне состоялась встреча между владельцем клуба Майком Эшли, управляющим директором Ли Чарнли и менеджером Рафаэлем Бенитесом. Все стороны согласились с мнением, что встреча получилась очень позитивной и конструктивной. Майк снова поздравил Рафу и его команду с выходом в АПЛ с первого места в Чемпионшипе.
Стороны обсудили планы на следующий сезон, в том числе покупку и аренду игроков в летнее трансферное окно, — говорится в заявлении.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter