Футболисты «Витебска» одолели «Гомель» в гостевом матче чемпионата Беларуси
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят стартовые матчи 7-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них футболисты «Витебска» сумели одолеть в гостях «Гомель» с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Виталия Квашука, который отличился на 23-й минуте игры.
Позже завершатся еще 3 матча: «Динамо» (Брест) — «Слуцк», «Минск» — «Динамо» (Минск), БАТЭ (Борисов) — «Ислочь» (Минский район).
Завершится программа этого тура 11 мая четырьмя встречами: «Городея» — «Днепр» (Могилев), «Шахтер» (Солигорск) — «Славия» (Мозырь), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Крумкачы» (Минск), «Неман» (Гродно) — «Нафтан» (Новополоцк).