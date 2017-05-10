Киевское «Динамо» вернется на арену имени Лобановского в день 15-летней годовщины смерти великого тренера
Ближайший поединок киевского «Динамо» — в рамках 29-го тура
Премьер-лиги — пройдет 13 мая на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского.
Соперником киевлян и номинальным хозяином матча будет донецкий «Олимпик», который в данное время проводит на арене им. Лобановского свои домашние встречи.
Начало поединка «Олимпик» (Донецк) — «Динамо» (Киев) — в 17:00, в субботу, 13-го мая, сообщает официальный сайт столичного клуба.
«Динамо» впервые в нынешнем сезоне сыграет на некогда родной арене.
Символично, что 13 мая исполнится ровно 15 лет со дня смерти великого тренера Валерия Лобановского.
Как сообщили в ФК «Динамо», в 12:00 в субботу возле памятника Валерию Лобановскому, установленному у входа на стадион «Динамо», состоится митинг памяти великого тренера.
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