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10 мая 2017, 20:45 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Киевское «Динамо» вернется на арену имени Лобановского в день 15-летней годовщины смерти великого тренера

Ближайший поединок киевского «Динамо» — в рамках 29-го тура Премьер-лиги — пройдет 13 мая на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского.

Соперником киевлян и номинальным хозяином матча будет донецкий «Олимпик», который в данное время проводит на арене им. Лобановского свои домашние встречи.

Начало поединка «Олимпик» (Донецк) — «Динамо» (Киев) — в 17:00, в субботу, 13-го мая, сообщает официальный сайт столичного клуба.

«Динамо» впервые в нынешнем сезоне сыграет на некогда родной арене.

Символично, что 13 мая исполнится ровно 15 лет со дня смерти великого тренера Валерия Лобановского.

Как сообщили в ФК «Динамо», в 12:00 в субботу возле памятника Валерию Лобановскому, установленному у входа на стадион «Динамо», состоится митинг памяти великого тренера.

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