Цхададзе: Руководство «Кайрата» недовольно. Будет встреча с ними

Сегодня, 10 мая, алматинский клуб победил на домашнем поле «Иртыш» (2:0) и вышел в полуфинал Кубка Казахстана.

«Несмотря на очень большие проблемы, мы выиграли. Я благодарен игрокам за это», — сказал Цхададзе на послематчевой пресс-конференции.

Грузинский специалист прокомментировал свою возможную отставку. В прессе его возможным сменщиком назывался экс-тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев.

«Я понимаю, что «Кайрат» — такая команда, где будут критиковать, — говорит Цхададзе. — Тем более сейчас мы показываем не самые лучшие результаты: много ничьих и поражение в последнем матче чемпионата.

Пока мы работаем. Есть моменты, которые нужно учитывать. У нас была встреча с руководством — конечно, оно недовольно. После игры с «Иртышом» запланирована еще одна встреча, на которой все станет ясно.

Отметим, что Цхададзе возглавил «Кайрат» в апреле 2016 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла второе место в чемпионате и проиграла «Астане» в финале Кубка.

После 11 туров КПЛ текущего сезона «Кайрат» с 19 очками идет на четвертом месте. Отставание от лидирующей «Астаны» составляет пять балов и при этом столичный клуб провел на матч меньше, чем алматинцы.