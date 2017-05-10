Защитник «Атлетико» Годин дисквалифицирован на три матча чемпионата Испании
Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин получил трёхматчевую дисквалификацию по итогам домашней встречи 36-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (1:0), сообщает L`Equipe.
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В этой игре уругвайский футболист получил две жёлтые карточки за три минуты и оскорбил судью. Таким образом, Годин не поможет «Атлетико» в двух оставшихся матчах чемпионата Испании с «Бетисом» на выезде и с «Атлетиком» на своём поле, а также пропустит матч 1-го тура Примеры следующего сезона.
В текущем сезоне чемпионата Испании Годин принял участие в 31 матче за «Атлетико», забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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